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Gençlerden Türk Kızılay’ına kan bağışı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ının korona virüs (Covid-19) ve Ramazan ayı nedeniyle kan stokunda meydana gelen ciddi azalma sonrası yapılan çağrılara gençler ses verdi.Kan stokunda ciddi azalma meydana geldiği ve ‘kan bağışı’ çağrısı yapan Türk Kızılay’ı yetkililerinin bu çağrılarına toplumun çeşitli kesimleri duyarlılık gösterdi.

Türk Kızılay’ının korona virüs (Covid-19) ve Ramazan ayı nedeniyle kan stokunda meydana gelen ciddi azalma sonrası yapılan çağrılara gençler ses verdi.
Kan stokunda ciddi azalma meydana geldiği ve ‘kan bağışı’ çağrısı yapan Türk Kızılay’ı yetkililerinin bu çağrılarına toplumun çeşitli kesimleri duyarlılık gösterdi. İftar sonrasında Türk Kızılay’ı tarafından Demokrasi Parkı’na kurulan kan bağışı çadırına giden vatandaşlar bağışta bulunuyor.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezinin gençleri de bu çağrıya cevap verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ile birlikte gençler 30 ünite kan bağışında bulundu.
Fikret Keleş, gençlerin duyarlılık göstermesinden dolayı gençlere teşekkür ederek, kan bağışının öneminden bahsetti.

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