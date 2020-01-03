Gençlerin gönüllülük hareketi: Damla

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Damla Gönüllülük Hareketi", 2014'ten 2019 sonuna kadar 80 ilde 919 bin 434 kişi ile birebir temas kurarak onların tebessüm etmesini sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2014 yılında başlayan "Damla Gönüllülük Hareketi", şu anda 36 ilde 34 üniversite topluluğundan 7 bin 581 gönüllü ile yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yardım faaliyetleri yürütüyor.

2019 yılı içerisinde de 36 ilde 39 program gerçekleştiren Damla Gönüllülük Hareketi, 390 bin kişiye ulaştı.

Amaç ve hedeflerini 'İnsanların yüzlerindeki tebessüme vesile olabilmek' diye belirleyen Bakanlığın gönüllülük hareketi, yardımcı oldukları pek çok şehirde 'Niçin bu kadar geç kaldınız?' sorularıyla karşılaştıklarını kaydediyor.

Hedef kitlelerinin insanlık ve tüm canlılar olduğunu ifade eden hareket, daha çok gönüllü ile daha çok gönüle dokunabilmeyi amaçlıyor.

- Ulusal çalışmalar

Gönüllüler hareketinin 2014'ten bugüne kadar birebir yardımcı olduğu kişi sayısı 80 ilde 919 bin 434 kişi oldu. Bu dönemde harekete 7 bin 581 gönüllü katıldı.