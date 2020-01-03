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  4. Gençlerin gönüllülük hareketi: Damla

Gençlerin gönüllülük hareketi: Damla

ANKARA HABERLERİ  | 03.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Damla Gönüllülük Hareketi", 7 bin 581 gönüllü ile şu ana kadar 80 ilde 919 bin 434 kişinin yüzünü güldürdü

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Damla Gönüllülük Hareketi", 2014'ten 2019 sonuna kadar 80 ilde 919 bin 434 kişi ile birebir temas kurarak onların tebessüm etmesini sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2014 yılında başlayan "Damla Gönüllülük Hareketi", şu anda 36 ilde 34 üniversite topluluğundan 7 bin 581 gönüllü ile yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yardım faaliyetleri yürütüyor.

2019 yılı içerisinde de 36 ilde 39 program gerçekleştiren Damla Gönüllülük Hareketi, 390 bin kişiye ulaştı.

Amaç ve hedeflerini 'İnsanların yüzlerindeki tebessüme vesile olabilmek' diye belirleyen Bakanlığın gönüllülük hareketi, yardımcı oldukları pek çok şehirde 'Niçin bu kadar geç kaldınız?' sorularıyla karşılaştıklarını kaydediyor.

Hedef kitlelerinin insanlık ve tüm canlılar olduğunu ifade eden hareket, daha çok gönüllü ile daha çok gönüle dokunabilmeyi amaçlıyor.

- Ulusal çalışmalar

Gönüllüler hareketinin 2014'ten bugüne kadar birebir yardımcı olduğu kişi sayısı 80 ilde 919 bin 434 kişi oldu. Bu dönemde harekete 7 bin 581 gönüllü katıldı.

Harekette yer alan kişiler, ulaştıkları şehirlerde 10 gün gözlem yapıyor ve o şehri sosyal medya yarışmaları ile dünyaya tanıtıyor. Şehrin tarihi eserleri, sanayisi, ekonomisiyle ilgili raporlar hazırlayan ekip, ilgili kurumlara bilgi vererek şehirlere katkı sunuyor.

Gözlemlenen sorunlara Türkiye ve dünya genelinde çözüm önerileri bulmaya çalışan gönüllüler hareketi, sanat, spor, tasarım, kariyer, oyun, inovasyon ve medya masalarında geliştirilen 96 tema ile çocuklardan yaşlılara, engellilerden ülkeye sığınan bireylere maddi yardımın ötesinde manevi destek sağlıyor.

Okul ziyaretleri, fidan dikimi, engelsiz faaliyetler, huzurevi ve şehitlik ziyaretleri, çadırkent ziyaretleri, hayvan barınağı ziyaretleri, çevre temizliği, uluslararası çalışmalar gibi faaliyetler yapılıyor.

"Damla ekspresleri" adıyla trenlerle 2017'de Sarıkamış, 2018'de Bitlis-Van, 2019'da ise Diyarbakır yolculukları düzenleyen hareket, çocukların gelişimi için spor, edebiyat ve farkındalık eğitimleriyle potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına çalışıyor.

Görme engellilere kitaplarla yeni dünyaları ulaştırmaya çalışan gönüllüler, birçok sosyal projeye katkı sunuyor.

- Uluslararası çalışmalar

Ulusal ve uluslararası çalışmalarda dili, dini, ırkı fark etmeksizin her kişiye yardımcı olmaya çalıştıklarını açıklayan gönüllüler hareketi, Dünya Gönüllülük Günü faaliyetinin organizasyonunu üstlendi.

Bosna Hersek, Kosova, Filistin, Bangladeş, Tunus, Malezya, Cezayir gibi ülkelerde çocuklardan yetişkinlere birçok faydalı etkinlik gerçekleştiren ekip, Türkiye'nin 'gülen ve güldüren yüzünü' temsil ediyor.

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"Damla Gönüllülük Hareketi" Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Hareketi

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