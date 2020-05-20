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Gençlik liderlerinden çocuklara sosyal mesafeli müzikli etkinlik

AMASYA HABERLERİ  | 20.05.2020 19:44 | Son Güncelleme

Amasya Suluova ilçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görev yapan gençlik liderleri çocuklara müzik eşliğinde sosyal mesafeli etkinlik düzenledi.Suluova Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri Pınar Koca ve Mücahide Aslan merkezim her yerde projesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş çocuklara yönelik olarak sosyal mesafeli müzikli eğlence programı düzenledi.Suluova Belediyesinin destekleri ile bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Gençlik Lideri Pınar Koca, “Uzun zamandır evde kalan çocuklarımızın yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarımızı tamamlayarak Bireylül Parkımızda minik kardeşlerimizi beklemeye başladık.

Amasya Suluova ilçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görev yapan gençlik liderleri çocuklara müzik eşliğinde sosyal mesafeli etkinlik düzenledi.
Suluova Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri Pınar Koca ve Mücahide Aslan merkezim her yerde projesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkan 0-14 yaş çocuklara yönelik olarak sosyal mesafeli müzikli eğlence programı düzenledi.
Suluova Belediyesinin destekleri ile bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Gençlik Lideri Pınar Koca, “Uzun zamandır evde kalan çocuklarımızın yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarımızı tamamlayarak Bireylül Parkımızda minik kardeşlerimizi beklemeye başladık. Burada çocuklar için sosyal mesafe kurallarına uyarak çeşitli etkinliklerde bulunduk. Onlarla birlikte oyunlar oynadık, şeker dağıttık, balon verdik” şeklinde konuştu.
5 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlu ile birlikte Bireylül Parkı’na gelen anne Fatma Yıldırım ise gençlik liderlerinin düzenlediği programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Ablaları çocuklarımızın yeniden sokağa mutluluklarına ortak oldular. Çocuklarımız uzun bir aradan sonra ilk bu kadar eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklarımız mutlu olunca bizlerde çok mutlu olduk. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Fatih Üçok’a ve gençlik lideri kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum”dedi.

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