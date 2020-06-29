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Gençlik merkezi YKS’de kalem topladı

DÜZCE HABERLERİ  | 29.06.2020 12:58 | Son Güncelleme

Düzce Gençlik Merkezi “Genç Dönüşüm” projesi kapsamında köy okullarına dağıtılmak üzere YKS sınavında kullanılan kalem, silgi ve kalemtraş setlerini topladı.Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen “Genç Dönüşüm” projesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Düzce Gençlik Merkezi “Genç Dönüşüm” projesi kapsamında köy okullarına dağıtılmak üzere YKS sınavında kullanılan kalem, silgi ve kalemtraş setlerini topladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen “Genç Dönüşüm” projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. YKS sınavında kullanılan kırtasiye malzemeleri Düzce Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri tarafından açılan stantlarla toplandı. Gençlik Merkezi tarafından toplanan kalem, silgi ve kalemtraş malzemeleri köy okullarına dağıtılacak.
Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir,” “Genç Dönüşüm” projesi kapsamında kalem, silgi ve kalemtraş topladık. Gençlik Merkezi lider ve gönüllüsü arkadaşlarımız YKS sınavında stant açarak bu kırtasiye malzemelerini topladı. Öğrencilerimizi mutlu etmek için Bakanlığımız böyle bir kampanya düzenledi. Böylece kalemler sadece sınavlarda kullanılıp ziyan olmayacak” şeklinde konuştu.

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