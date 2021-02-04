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Gençlik merkezindeki kursiyerleri ziyaret etti

04.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy göreve geldiği ilk günden beri geleceğin teminatı olan gençlere daha fazla değer ve önem verdiklerini belirtti.Bozova Belediyesi tarafından büyükşehir belediyesine tahsis edilen gençlik merkezinde gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Suphi Aksoy burada kurs gören öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy göreve geldiği ilk günden beri geleceğin teminatı olan gençlere daha fazla değer ve önem verdiklerini belirtti.
Bozova Belediyesi tarafından büyükşehir belediyesine tahsis edilen gençlik merkezinde gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Suphi Aksoy burada kurs gören öğrencilerle tek tek ilgilendi. Başkan Aksoy Gençlik Merkezi Müdürü Murat Taşçı’dan gerek gençlik merkezi ile ilgili gerekse kursiyerlerle ilgili bilgiler aldı. Başkan Aksoy gençlik merkezinde kurs gören öğrencilerle de sohbet ederek sorunlarını dinledi. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Başkan Aksoy, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin geleceği bizim için de önemlidir. Sizlere daha güzel yarınlar bırakmak adına çalışıyoruz. Sizlerin talepleri ve istekleriniz bizim için önemlidir. Sizler bugün burada görmüş olduğunuz kurslarda yarınlarımız için önem teşkil ediyorsunuz” dedi. Kursiyerler ise, “Göreve geldiği günden bu yana sürekli olarak bizlerle birlikte olan ve bizleri dinleyen Belediye Başkanımız Suphi Aksoy’a teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere yapmış olduğu ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etmiştir” dedi.
Belediye Başkanı Suphi Aksoy Gençlik Merkezinde kurs gören öğrenci ve kursiyerlere çeşitli hediyeler verdi.

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