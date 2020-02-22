YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Gençlik merkezindeki tüm imkanlar gençlerin hizmetinde

Gençlik merkezindeki tüm imkanlar gençlerin hizmetinde

SAKARYA HABERLERİ  | 22.02.2020 11:35 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyeden devralınarak faaliyete geçirilen gençlik merkezinde yüzme havuzu, spor salonları, müzik sınıfı, İngilizce ve Arapça derslerinin yanı sıra oyun alanlarından gençler ücretsiz hizmet alabiliyor - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy: - "Çocukların maç izlemesi gerekiyorsa gelsin burada izlesin, ders için buraya gelsin. Herhangi bir yere gitmesin. Gençlerimiz zamanlarını kahve köşelerinde öldürmesinler. Gençlerimiz burada devletin çatısı altında her türlü faaliyeti herhangi bir ücret ödemeden yapabilirler"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyeden devralınarak faaliyete geçirilen gençlik merkezindeki tüm imkanlar gençlerin hizmetine ücretsiz sunuluyor.

Hendek Belediyesinden alınan ve gerekli tadilatlarının ardından açılan Hendek Gençlik Merkezi'nde yarı-olimpik yüzme havuzu, sinema ve spor salonları, müzik, yabancı dil dersleri, çeşitli atölyeler ve oyun alanları yer alıyor.

Gençlerin ücretsiz faydalandığı merkezde Osmanlı ve Selçuklu mimari izlerini taşıyan özel tasarımla hazırlanan ve gençlerin sohbet edebileceği "has oda" da mevcut.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 10 yıl önce belediye tarafından yapıldığını ancak kapasitesinin yüzde 10'unun kullanıldığını söyledi.

İlçedeki öğrencileri sırayla okullardan alarak buradaki 15 etkinlikten yararlandırdıklarını kaydeden Özsoy, son olarak has odada gençlere ikramların yapıldığını belirtti.

- "Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisine layık"

Özsoy, "Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisine layık" parolasıyla hareket ettiklerini belirterek, tüm ilçelerde benzer yerlerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Hendek Gençlik Merkezinin 28 milyon lira değere sahip olduğunu aktaran Özsoy, "Buranın yüzde 10'u kullanılıyordu. Biz yüzde 100'e çıkardık. 350 bin lira para harcamak suretiyle bakanlığımıza 28 milyon değerinde bir gençlik merkezi kazandırdık. Türkiye'nin ilk fonksiyonlu gençlik merkezlerinden birisi oldu. Önümüzdeki süreçlerde de buraları örnek almak suretiyle diğer ilçelerde aynı çalışmaları yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Gayelerinin "milli ve yerli nesil" yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özsoy, ülkesine hizmet aşkıyla tutuşan bir nesil yetiştirmek için gece gündüz gayret ettiklerini bildirdi.

- "Alanı çok geniş tutuyoruz"

Özsoy, merkezlerde görev yapan öğretmenlerin ve hocaların öğrencilerin gönlüne girmeye çalıştıklarını söyledi.

Felsefeci Nurettin Topçu'nun "40 yıl öğretmenlik yaptım, derse girerken mabede girer gibi girdim" sözünü anımsatan Özsoy, "Topçu Kur'an-ı Kerim hocası değildi, felsefe hocasında böyle bir mantık vardı. Biz de böyle olmasını istiyoruz. Alanı çok geniş tutuyoruz. Din ve değerler eğitiminden sanat, kültür, spor, edebiyata kadar hangi alanda yatkınlık varsa onu ön plana çıkartıp gençlerimizi değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Özsoy, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocukların maç izlemesi gerekiyorsa gelsin burada izlesin, ders için buraya gelsin. Herhangi bir yere gitmesin. Gençlerimiz zamanlarını kahve köşelerinde öldürmesinler. Gençlerimiz burada devletin çatısı altında her türlü faaliyeti herhangi bir ücret ödemeden yapabilirler. Burası 7/24 gençlerimizin hizmetine açıktır. Osmanlı dönemindeki sistemi günümüzde uygulama gayreti içerisindeyiz. Çizgilere baktığınızda Osmanlı ve Selçuklu tarzlarının harmanlanarak yapıldığını görürsünüz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
13:17
İkindi
16:16
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

İnanç Eczanesi
Merkez
Kırayoğlu Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Yenikent
Yavuz Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit Sakarya’ya geliyor

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit Sakarya’ya geliyor

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.