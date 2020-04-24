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Gençlik Merkezinden Sağlıkçılara destek

YOZGAT HABERLERİ  | 24.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun’da Gençlik Merkezi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm çalışmalarına ara verip sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başladı.Sorgun Gençlik Merkezinde çalışan personel tarafından günlük ortalama 100 adet siper maske üretimi yapılıyor.

Gençlik Merkezinden Sağlıkçılara destek

Yozgat’ın Sorgun’da Gençlik Merkezi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm çalışmalarına ara verip sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başladı.
Sorgun Gençlik Merkezinde çalışan personel tarafından günlük ortalama 100 adet siper maske üretimi yapılıyor. Sorgun Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, Nisan ayından bu yana haftalık maske üretimi yaptıklarını belirterek “Gençlik merkezimizde 4 personelimizle birlikte günde otalama 100 adet maske üretiyoruz. Şuana kadar Bin’in üzerinde maske üretimi yaptık. Yapılan bu siperli yüz maskelerini Sorgun Devlet Hastanesi başhekimliğine teslim ettik. Bunun dışında Sağlık Ocaklarında çalışan sağlık çalışanlarımıza, polis ve jandarma ekiplerimize de ücretsiz olarak dağıtımını yaptık. Covid-19 ile mücadele kapsamından çalışmalarımız bundan sonraki günlerde de devam edecek”dedi. Ünlü, ayrıca uzaktan eğitim kanalı açtıklarını buradan çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Gençlik Merkezinden Sağlıkçılara destek

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