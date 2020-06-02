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Gençlik merkezleri açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Balıkesir ve ilçelerinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri alınan tedbirler ile gençlerin faaliyetine açıldı.Pandemi sürecinde kapatılan Gençlik Merkezleri Haziran ayı başı itibari ile normalleşme takvimi kapsamında alınacak tedbirler ile gençlere açılıyor.Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve gençlik merkezleri müdürlerin de katıldığı video konferans gerçekleştirdi.

Gençlik merkezleri açıldı

Balıkesir ve ilçelerinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri alınan tedbirler ile gençlerin faaliyetine açıldı.
Pandemi sürecinde kapatılan Gençlik Merkezleri Haziran ayı başı itibari ile normalleşme takvimi kapsamında alınacak tedbirler ile gençlere açılıyor.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve gençlik merkezleri müdürlerin de katıldığı video konferans gerçekleştirdi. Toplantıda normalleşme sürecinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 normalleşme süreci çerçevesinde 1 Haziran itibariyle 81 İlde faaliyetlerine kaldığı yerden devam eden Gençlik Merkezleri için yapılan video konferans toplantısına Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de katıldı. Toplantıda normalleşme sürecinde alınacak tedbirler ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Gençlik merkezleri, gençlik kampları belirlenen şartlar ve alınan tedbirler dahilinde faaliyetlerini sürdürecek.

Gençlik merkezleri açıldı

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