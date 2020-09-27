Gençlik merkezlerimizde kurs başvuruları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde güz dönemi kurs kayıtları için başvurular, 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 16 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularda, sınırlı kontenjan ve maske takma zorunluluğu olacağı belirtildi.

Her yaştan vatandaşın ilgi duydukları alanlarda kendilerine geliştirebilme fırsatı buldukları Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinde, güz dönemi kurs kayıtları başlıyor. Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi’nde bulunan Atatürk Gençlik Merkezi’nde Diksiyon, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İşaret Dili ve Bilgisayar İşletmenliği kursları planlandı. Şehzadeler ilçesinde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde ise, El Sanatları Kursları, MEB Onaylı Sertifikalı Kurslar, Enstrüman Kursları ve Sosyal Kurslar yer alıyor. 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kayıtların 16 Ekim tarihine kadar devam edeceği, kursların sınırlı kontenjan ve maske takma zorunluluğu ile yapılacağı belirtildi.

