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Gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siper üretiliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperlerin bir bölümü İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperlerin bir bölümü İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Gençli ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı ile gençlik merkezlerinde sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperlerin bir bölümü İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Konu ile ilgili konuşan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı ile gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siperler üretmeye başladıklarını söyledi. Demir, “Dünya genelinde etkili olan ve bugüne kadar on binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs bulaşıcı salgın hastalık ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletimizin bütün kurumları bir mücadele ve seferberlik başlatmış durumda. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla, hayatları pahasına bizlere hizmet eden, cansiperane bir şekilde vazifelerini icra eden sağlık çalışanlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerimizde yüz koruyucu siper üretmeye devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde ilk hafta sonunda ürettiğimiz bin maskeyi İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik” dedi.

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