Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara mektup

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'da karantinaya alınan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 314 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mektup ve kitap gönderdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve kurum görevlileri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapları vatandaşlara teslim etti.

Kasapoğlu'nun imzasını taşıyan mektupta, "Kovid-19 ile mücadele eden pek çok ülke, şu an sizleri ağırladığımız bu yurtlar gibi imkanlara sahip olmadığı için karantina uygulamasında yetersiz kaldı. Hamdolsun, Türkiye bu imkana fazlasıyla sahip. Biz yurtlarımızı her koşulda hizmet verebilecek ve gerektiğinde milletimize kapılarını açıp hakiki anlamda yuva olabilecek biçimde tasarladık. Sizlerin de burada emniyette olduğunuzu bilmenizi istiyor ve yurdumuzdan sıhhatle, afiyetle ayrılmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Yurtta kalan vatandaşlar da Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

