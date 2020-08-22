Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan "sporcu yetiştirme" açıklaması:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim amacımız; bütün branşlarda hem halkımızın erişimini spora en güzel şekilde sağlamak hem de performans noktasında iddialı olan sporcularımızı, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, yarınlara hem ulusal hem uluslararası anlamda, olimpiyatlar noktasında şampiyonları ülkemizin dört bir yanından çıkarmak." dedi.

Yalova'da Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şehir Stadyumunun modern bir hale getirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kasapoğlu, "İçinde gerek kafeler, kitap kafeler, gerek antrenman salonları, gerekse stadın her anlamda yenilenmesi noktasında önemli bir çalışmamız var." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, Yalovaspor'un tesislerinin de diğer illerde olduğu gibi yerel spor kulüplerinin, amatörlerin ve profesyonellerin faydalanacağı alanlar olarak düzenlenmesi için belediyenin projelerine destek verme noktasında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.