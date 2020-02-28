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Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici: “Vatansever sporcular ve idareciler sayesinde, milletimizin sırtı yere gelmeyecek”

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyetleri kapsamında başlayan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın açılışında konuşan Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Vatansever sporcular ve idareciler sayesinde, milletimizin sırtı yere gelmeyecek” dedi.Atatürk Spor Salonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ve sporcuların katılımı ile başlayan U15 Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında, Türkiye genelinde 3 grup arasından elenerek ilk 10’a giren 55 ilden 330 sporcu Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmek için mücadele edecek.Gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak için canlarını seve seve vereceklerini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Sevgili gençler, İslam’ın son ordusu şu an diz çökertilmeye çalışılıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyetleri kapsamında başlayan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın açılışında konuşan Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Vatansever sporcular ve idareciler sayesinde, milletimizin sırtı yere gelmeyecek” dedi.
Atatürk Spor Salonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ve sporcuların katılımı ile başlayan U15 Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında, Türkiye genelinde 3 grup arasından elenerek ilk 10’a giren 55 ilden 330 sporcu Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmek için mücadele edecek.
Gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak için canlarını seve seve vereceklerini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Sevgili gençler, İslam’ın son ordusu şu an diz çökertilmeye çalışılıyor. Bütün dünya bir araya gelmiş ve yıkmaya çalışıyor ama sizin gibi gençler, idareciler, vatan ve millet sevdalısı Türk Sporcuları olduğu sürece, hiçbir millet ve devlet İslam’ın son ordusunun sırtını yere getiremeyecek ve Rabbimiz yardımcısı olacaktır. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. 33 fidanı Rabbimizin yanına gönderdik, mekanları cennet olsun ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Bizler, bu saatten sonra daha çok çalışmalı, bir olmalı, beraber olmalı ve vatan, millet, bayrak sevdasıyla var gücümüzle çalışmalıyız. Elimizdeki bayrak, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü ve bu süsü kimse indiremeyecek. Sizler, yapmış olduğunuz spor ve faaliyetlerle bu ülkeye öyle bir katkı sağlıyorsunuz ki, sizin ana düşünceniz Çanakkale’de ve Kurtuluş Savasında atalarımızın gayesidir. Hepimiz bizden sonraki nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, onların da kulağına ezan sesleri okunsun diye canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Bu ülke için canımız, malımız, her şeyimiz feda olsun. Bu müsabakaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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