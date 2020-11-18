Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı TÜFAD’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, TÜFAD Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve yönetimi tarafından karşılanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Pandemi yeniden spor planlamamızı gözden geçirmemize neden oldu. Süreci yeniden planlamamıza neden oldu. Bu süreçte derneklerle birlikte neler yapabiliriz onun değerlendirmesini yapmak için ziyaretlerde bulunuyoruz" dedi.

Osman Yozgat, "Daha önceki dönemlerde de tüm sporla ilgili kuruluşlarla yaptığımız görev anlayışı içinde futbol ile ilgili olarak her zaman il Müdürümüzün yanındayız., Futbol ile ilgili şehir adına yapılacak gerek tesis gerek planlama ile ilgili olarak gücümüzün yettiğince destek vermeye hazırız. Bize verilecek görev ne olursa olsun tüm ekibimiz ile birlikte destek vermeye hazırız. Futbolun en bilgili birimi burası. Bundan mütevazi olmayacağız. Antrenör olmanın ciddi şartları var onun için bu işin eğitimini almış arkadaşlarımız bulunuyor. Futbol ile ilgili en bilgili birim TÜFAD’dır. Bu konuda bizden istenecek destek ne olursa vermeye hazırız" diye konuştu.

