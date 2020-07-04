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Gençlik ve Spor Müdürü Demir Silifke’de incelemelerde bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 04.07.2020 17:48 | Son Güncelleme

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Silifke ilçesindeki spor tesisleri ile Gençlik Kamplarında incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi.Demir’e Silifke’deki incelemelerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Ali Avcı, Yurt İdare Şube Müdürü Yüksel Zeybek ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak eşlik etti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Silifke ilçesindeki spor tesisleri ile Gençlik Kamplarında incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi.
Demir’e Silifke’deki incelemelerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Ali Avcı, Yurt İdare Şube Müdürü Yüksel Zeybek ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak eşlik etti. İlk olarak Kapızlı’daki gençlik kamplarını ziyaret ederek İlçe Müdürü Türe’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, ilçede faaliyet gösteren spor tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.
Silifke ilçesinin tarihi kültürel zenginliği ile tarım ve turizm potansiyelinin yüksek ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Demir, "Silifke ilçe müdürlüğümüz bünyesindeki spor tesislerimizde, ilçe gençliğinin nezih ve güvenli mekanlarda sportif faaliyetlerini yapmaları adına il müdürlüğü olarak bütün imkan ve kabiliyetimizi seferber edeceğiz. Gençlik kamplarımızda kamp yapan gençlerimizi ziyaret ederek onları dinledik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde il müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerden gayet memnun olduklarını dile getirdiler. Bizlerde bu iyi geri dönüşlerden ziyadesiyle memnun olduk. İl müdürlüğü olarak gerek spor, gerek gençlik, gerekse yurt hizmetlerimizde özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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