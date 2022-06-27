Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



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