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  4. Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ile telefonda görüştü

07.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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