Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



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