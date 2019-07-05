Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.
İtalyan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun kontratına ilişkin bilgi verilmezken, sözleşmenin 'uzun soluklu' olduğuna vurgu yapıldı. Gümüş, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Genoa, daha önce de sarı-kırmızılılardan Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
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