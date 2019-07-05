SPOR

Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer etti

İTALYA HABERLERİ  | 05.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun kontratına ilişkin bilgi verilmezken, sözleşmenin 'uzun soluklu' olduğuna vurgu yapıldı. Gümüş, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Genoa, daha önce de sarı-kırmızılılardan Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Kralın Dönüşü: Buffon Juventus'taKralın Dönüşü: Buffon Juventus'ta
Juventus, Rabiot’u açıkladıJuventus, Rabiot’u açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a genoa Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti

Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Dev kulüp satılıyor! Anlaşma tamam

Dev kulüp satılıyor! Anlaşma tamam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genoa, Sinan Gümüş'ü transfer etti

Galatasaray'da ayrılık! O takımla anlaştı

Gianluigi Buffon, yeniden Juventus'ta

Kralın Dönüşü: Buffon Juventus'ta

Juventus, Rabiot’u açıkladı

Juventus, Rabiot’u açıkladı

Juventus, Pellegrini'yi alıp, Spinazzola'yı Roma'ya sattı

Pellegrini geldi, Spinazzola gitti

Diego Godin resmen Inter'de

Inter bomba transferi açıkladı

Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti

Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.