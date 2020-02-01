"Gerçek saça en yakın sentetik saç" geliştirme çalışmaları sürüyor

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) gerçek saça en yakın saç üretmek için bir araya gelen ekip, çalışmalarında sona yaklaştı.

PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Donat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saç tasarımı uzmanı ve peruk işiyle uğraşan Anıl Gökçay'ın sektörde yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak gerçek saça en yakın saç üretme fikrini kendisiyle paylaştığını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Donat, Anıl Gökçay'ın yanı sıra Gıda Mühendisi Pınar Koralay, Elektrik Teknikeri Ramazan Akköse ve Kimya Mühendisliği Öğrencisi Elif Ünal ile proje ekibi oluşturduklarını ve iki yıl sonunda "gerçek saç ile kaplanmış sentetik saçın" ilk prototipini üretmeyi başardıklarını dile getirdi.

İki yıldır gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Donat, "İlk başlarda bir çok saç üretimi yaptık ancak hiçbiri testlerden geçemedi. Uzun süren testlerin ardından tıpkı doğal insan saçı gibi 240 derecede ısı ile şekil alabilen, boyanabilen, alerjik reaksiyon göstermeyen ve yakıcı olmayan, doğala yakın bir ürün elde ettik. UV ışınlarına dayanım, mukavemet, ışığı absorbe ve yansıtma özelliği, yanmaya karşı direnç, alerji testleri gibi çalışmalarımız halen sürüyor. Ülkemizde peruk olarak kullanılan saçların yüzde 90'ı dışarıdan ithal ediliyor. Bu saç geri dönüşüm girişimimizle ülkemizin peruk saçta dışa bağımlılığını giderip ülke ekonomimize de büyük katkıda bulunacağımızı düşünmekteyiz." şeklinde konuştu.

Proje ekibinden Gıda Mühendisi ve Gıda Güvenliği Uzmanı Pınar Koralay, ürünün yurt dışına da satılabileceğini söyledi.

Projenin fikir sahibi Gökçay da 10 yıl önce peruk üzerinde çalışma yaparken saçı eritip sıvı hale getirdiğini anlatarak, "Sıvı haline getirip bunun tekrar eski haline nasıl getirilebileceğini düşündüm. Sonra ekibimizle hayal ettiğim saçı üretmenin mutluluğunu yaşadım." dedi.

