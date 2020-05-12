YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

BATMAN HABERLERİ  | 12.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından, yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirildi.Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar dışarı çıkmasa da Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerden Tahsin Acar ve Ahmet Eroğlu gönüllü olarak araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Batman’ın Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından, yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar dışarı çıkmasa da Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerden Tahsin Acar ve Ahmet Eroğlu gönüllü olarak araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı. polisler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki yaya çizgileri yenileyerek, daha görünür hale getirdi. Vatandaşlar ise gönüllü çalışan trafik ekiplerine teşekkür etti.
Gercüş Belediyesinde görevli işçilerden Nevzat Demir, "Belediye olarak yaya geçitlerini boyuyoruz ve gördüğünüz gibi ilçemizde görevli trafik ekipleri de gönüllü olarak bizimle çalışıyor. Canı gönülden sabahtan beri bizimle çalışan trafik polislerine teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu değişimin sırrı! İşte bu değişimin sırrı!
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Batman Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:01
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:23
Yatsı
20:53

Batman Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Roza Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Batman’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Batman’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.