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Gercüş’te doğal gaz hattı temeli atıldı

İHA İHA
26.03.2024 11:18
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Batman’ın Gercüş ilçesinde doğal gaz temel hattı atma töreni gerçekleştirildi.

Yazın getirilmesi planlanan doğal gaz hattının temel atma töreninde konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğal gazın Gercüş’e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi.

Çevre için çok mühim bir yatırım olduğunu belirten, Nasıroğlu, eskiden ağaçlar kesilip odun haline getirilerek yakacak olarak kullanıldığını ve cevrede yeşil alan fazla olmadığını, artık bundan sonra kimse ağaçları kesip odun haline getirmeyecek ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi.

"Gercüş ilçemiz, çevre ilçelere göre yeşil alan konusunda iyi bir konuma sahiptir ve artık daha fazla bir yeşil alana sahip olacaktır" diyen Nasıroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’da bu doğal gaz konusunda bizlere çok destek veriyor. İkincisi de kadınlarımız için çok güzel bir konfordur doğalgaz mutfakta tüpün yanması ve sobaların yanması soba temizliği kömür taşıması gibi durumlardan kurtulacaklar inşallah bu yatırımın ilçemizi rahata kavuşturacaktır" dedi.
Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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