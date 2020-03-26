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Gercüş’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G. yönetimindeki motosiklet, yokuş aşağı inerken dört yolda karşılaştığı B.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü F.G. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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