"Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulan geleneksel "Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Erkan Kılıç, bu tür organizasyonlarla atadan kalan gelenekleri sürdürmenin önemli olduğunu söyledi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da geçmişi yıllara dayanan panayırın, bölgenin en önemli pazar alanlarından biri olduğunu belirterek, "Yerel halkımız yaylalarda yetiştirdiği hayvanlarını bu panayırda pazarlar ve 6 aylık kış ihtiyaçlarının tamamını da bu pazardan karşılar. Panayırların ilçenin ekonomik yapısına katkı sağladığını biliyoruz. Bu pazarda aklınıza gelebilecek binlerce ürün var." diye konuştu.

Allar, panayır dolayısıyla çevre illerden birçok kişinin ilçeye geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından panayır, dualarla açıldı.

Protokol üyeleri, panayır alanını gezerek esnafa bol kazanç diledi.

Açılışa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Panayır, Tabakhane mevkisindeki 20 dönümlük alanda 1500 esnafın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kaz eti, köy ekmeği, şakşak helvası, köfte, el işleri, canlı hayvanlar, kışlık bakliyat ve giyim eşyalarının satıldığı panayır yılda 2 kez kuruluyor.

İlki 17 Eylül'de sona erecek panayırın ikincisi 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

