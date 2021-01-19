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Geri dönüştürülebilir atık toplama aracı Buca’nın mahallelerinde

19.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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İzmir’de Buca Belediyesi, mahalle mahalle geri dönüşüm projesini başlatırken, haftanın altı günü atık toplama aracıyla muhtarlık önlerinden toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağladı.Buca Belediyesi, katı atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine kazandırılması için gezici ekiple bir kez daha sahaya çıktı.

İzmir’de Buca Belediyesi, mahalle mahalle geri dönüşüm projesini başlatırken, haftanın altı günü atık toplama aracıyla muhtarlık önlerinden toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağladı.
Buca Belediyesi, katı atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine kazandırılması için gezici ekiple bir kez daha sahaya çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ocak ayı itibarıyla evlerden çıkan; kağıt, karton, cam, plastik ve metal gibi atıklar toplanmaya başlandı.
Proje sayesinde çevre dayanışmasını tüm kente yayan Buca Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mahalle bazlı geri dönüşüm takvimiyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Ardından geri dönüştürülebilir atık toplama aracı, haftanın altı günü periyodik aralıklarla tüm mahalle muhtarlıklarının önünde vatandaşlarla buluştu. Toplanan materyaller de, Buca Belediyesi Atık Getirme Merkezinde ayrıştırılarak geri dönüşüme hazır hale getirildi.
Projeyle gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefleyen Buca Belediyesinin, geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceği ifade edildi.

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