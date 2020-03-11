Geri dönüşüm eğitiminde 3 bin öğrenciye ulaşıldı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin başlattığı geri dönüşüm eğitimleri kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören 3 bin öğrenciye geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi verildi. Çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında, 6 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Belediye binasında sıfır atık uygulamasına geçen Gaziemir Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle de toplumu geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. Geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla eğitim seferberliği başlatan belediye, ilçedeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri düzenliyor.

Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar’ın verdiği eğitimlerde öğrencilere, öncelikle ünlü sanatçıların da rol aldığı geri dönüşüm temalı kısa film izletiliyor. Daha sonra sunum eşliğinde çocuklara eğitim veriliyor. Geri dönüşüm ve sıfır atık eğitiminde; geri dönüşümün önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği, atıkların geri dönüşümü için nelerin yapılması gerektiği ve bu atıkların doğaya zararları detaylı olarak ele alınıyor. Okullarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere; okul, ev ve iş yerlerindeki atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye faydaları da anlatılıyor.

Çocuklara küçük yaşta çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında, bugüne kadar 17 okulda 3 bin öğrenciye eğitim verildiği, Gaziemir Belediyesinin sürdürdüğü geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimlerinin 1 Nisan 2020 tarihine kadar süreceği ifade edildi. Bu tarihe kadar 27 okulda eğitim verileceği, eğitimlerde 6 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedeflendiği açıklandı.

Gaziemir Belediyesinin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında da öğrencilere bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar, öğrencileri; plastik, metal, kompozit, kâğıt ürünleri, cam gibi geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabilecek atıkları çöpe atmamaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için belediyenin Gaziemir’in dört bir yanına geri dönüşüm atık kutuları koyduğu bilgisini paylaşan Kayar, çocuklardan kâğıt, plastik, pil ve elektronik gibi atıkları bu kutulara atmalarını istedi. 1 ton kâğıt atığın geri dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmekten kurtarılacağının altını çizen Kayar, evsel atık yağların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmaması konusunda da çocukları uyardı. 1 litre atık yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğini vurgulayan Kayar, Bitkisel Atık Yağ Toplama projesi ile bitkisel atık yağların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçtiklerinin de altını çizdi.

