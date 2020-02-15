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Geri geri gelen araç yayaya çarptı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Dayı Bey Sokak’ta akşam saat 19.30 sıralarında M.E.Ö.

Eskişehir’de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Dayı Bey Sokak’ta akşam saat 19.30 sıralarında M.E.Ö. (59) isimli şahıs, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçtiği sırada Y.T.’nin (27) idaresindeki otomobil geri geri gelerek çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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