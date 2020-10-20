Geri Kazanım Ünitesi Projesi hayata geçiriliyor

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, maliyeti 3 milyon 200 bin TL olan Geri Kazanım Ünitesi Projesinin faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) Çevre ve Sanayi Altyapısı kapsamında desteklenen Geri Kazanım Ünitesi Projesinin yapılan görüşmeler sonucunda faaliyete geçirileceği açıklandı.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ortak yürüttüğü projenin kente kazandırılması noktasında bakanlıklar ile yapılan görüşmelerde sonuca ulaştıklarını belirten AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, proje ile günde 500 kilogram plastik atığın yok edileceğini ve şantiyelerde ısıtma, jeneratör olarak kullanılacak olan 350 litre sıvı yakıt elde edileceğini kaydetti.

Tesisin en büyük özelliğinin dumansız ve doğaya zarar vermemesi olduğunu ifade eden Ünal, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır atık seferberliği kapsamında bu projeyi ilk uygulayan il olarak ülkemizin ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayacak ve doğayı da çöpten temizleyecek tesisin taraflarına ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

