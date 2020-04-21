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Germencik’te 80 bin maske dağıtıldı

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

19) ile etkin mücadelesini sürdüren Germencik Belediyesi, bu çerçevede halk sağlığı için önemli bir adım daha atarak ilçedeki tüm esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirdi.Yayınlanan genelgeler çerçevesinde semt pazarlarına maskesiz girişin yasak olması sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması için maske dağıtımlarını düzenli olarak sürdüren Germencik Belediyesi esnafları da unutmadı.

19) ile etkin mücadelesini sürdüren Germencik Belediyesi, bu çerçevede halk sağlığı için önemli bir adım daha atarak ilçedeki tüm esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Yayınlanan genelgeler çerçevesinde semt pazarlarına maskesiz girişin yasak olması sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması için maske dağıtımlarını düzenli olarak sürdüren Germencik Belediyesi esnafları da unutmadı. Esnaf ve vatandaşlar da dahil olmak üzere korona virüsü salgını önlemleri kapsamında bugüne kadar 80 bin maska dağıtıldı. Esnaflar yapılan tüm hizmetlerden dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Korona Virüsü Salgını Önleme Eylem Planını başarılı bir şekilde uygulayan ve ilçede sıkı denetimler gerçekleştirerek önemli uygulamaları hayata geçiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Halkımızın sağlığını korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Korona virüsü ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde görevlerinin başında, halkın hizmetindedir. Bu çerçevede maske dağıtımlarımızı da sürdürüyoruz. Bugüne kadar olarak esnaflarımıza dağıttığımız maskelerle birlikte kendi özkaynaklarımızla temin ettiğimiz 80 bin adet maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Halkımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Sağlıklı günler dilerim” dedi.

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