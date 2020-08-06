YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Germencik’te göçük meydana geldi: 1 Ölü 3 Yaralı

Germencik’te göçük meydana geldi: 1 Ölü 3 Yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 23:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında göçük meydana geldi.

Germencik’te göçük meydana geldi: 1 Ölü 3 Yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında göçük meydana geldi. Oluşan toprak yığını altında kalan 60 yaşındaki Mehmet Ali Güllü hayatını kaybetti.
Olay Germencik’in Bozköy Mahallesi Sarıkaya mevkiinde saat 21.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Güllü kepçe ile su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi. Mehmet Ali Güllü ve yanında bulunan Mehmet K., Barış K. ve Samet Ş. toprağın üzerlerine çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Yaklaşık 6 metre derinlikte mahsur kalan 4 kişi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçük esnasında ağır yaralanan Mehmet Ali Güllü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Aydın Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:09
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.