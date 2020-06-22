YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah ticareti yaptıkları, tehdit ve sindirme yoluyla birden fazla kişi ye zorla senet imzalattıkları tespit edilen 5 kişi yapılan operasyonla göz atına alındı.

Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah ticareti yaptıkları, tehdit ve sindirme yoluyla birden fazla kişi ye zorla senet imzalattıkları tespit edilen 5 kişi yapılan operasyonla göz atına alındı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet senet aslı, 2 adet pompalı, 1 adet çift kırma Av Tüfeği, 1 adet tek kırma Av Tüfeği, 46 adet Av Tüfeği fişeği ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan S.K., S.B., Ç.A.,C.U. ve M.H. isimli şüpheliler mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 5 şahıstan M.H. isimli şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken S.K., S.B., Ç.A. ve C.U. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Aydın Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Berk Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.