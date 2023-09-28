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Germencik’te uyuşturucu operasyonu

28.09.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde iki ayrı operasyonda 127 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Germencik’te uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Germencik’te uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma başlattı.
Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir işyerine ait deponun bahçesinde H.A. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla 55 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek yakalandı. Yine Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir fabrikanın arazisinde B.A. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla 72 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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