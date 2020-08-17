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Gerze derin deniz deşarjı devreye girdi

SİNOP HABERLERİ  | 17.08.2020 20:27 | Son Güncelleme

İller Bankası tarafından projesi tamamlanarak ihale edilen Gerze İlçesi Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisi hizmete girdi.12 Temmuz 2017 tarihinde yer teslimi yapılan Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisinin ilk olarak kara kısmı tamamlanmıştı.

Gerze derin deniz deşarjı devreye girdi

İller Bankası tarafından projesi tamamlanarak ihale edilen Gerze İlçesi Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisi hizmete girdi.
12 Temmuz 2017 tarihinde yer teslimi yapılan Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisinin ilk olarak kara kısmı tamamlanmıştı. 2018 yılında da Ön Arıtma İdari Binası, Blower Binası, Kum Tutucu Havuz ve Debimetre Odası çalışmaları tamamlanan derin deniz deşarjı ve ön arıtma tesisi için aynı yılın kasım ayında liman içi mevkiSinde şantiye kurularak projenin ikinci etap çalışmalarına başlandı. İkinci etap çalışmaları kapsamında deniz tabanının 2 metre altına ve karadan 2 bin metre açığa boru döşeme işlemleri de tamamlanarak projenin sonuna gelinmişti.
Yüzde 70 oranda arıtılarak denizin 2 bin metre açığına kadar döşenen borular aracılığıyla Engel Deresi bölgesinden atıkların denize deşarjını yapacak olan, 5 milyon 811 bin 835 TL maliyet ile ihalesi yapılan Gerze Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisi, 1 sene sonra kesin kabulü yapılmak üzere 22 Aralık 2019 tarihinde Geçici Kabul Sözleşmesi ile Gerze Belediyesine teslim edildi. Bu tarihten sonra tesisin çalışması için gerekli girişimler yapılırken, büyükşehir programında hazırlanan sistemin tamamlanmasıyla tesis hizmete girdi. Sistemin tam kapasite ile çalıştığı ve saatte ortalama 180 metreküp arıtılmış atık suyun denize deşarj edildiği vurgulandı.

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