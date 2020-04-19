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GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı.Çatı alanı yetersiz veya uygun olmayan organize sanayi bölgesindeki GES yatırımları için düzenleme yapıldığını belirten Elektrik Mühendisi ve Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, yönetmelik kapsamında organize sanayi bölgesinde güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulacağını söyledi.Çelebi, “Çatı alanı yetersiz veya uygun olmayan organize sanayi bölgesinde GES yatırımları için düzenleme yapıldı.

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı.
Çatı alanı yetersiz veya uygun olmayan organize sanayi bölgesindeki GES yatırımları için düzenleme yapıldığını belirten Elektrik Mühendisi ve Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, yönetmelik kapsamında organize sanayi bölgesinde güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulacağını söyledi.
Çelebi, “Çatı alanı yetersiz veya uygun olmayan organize sanayi bölgesinde GES yatırımları için düzenleme yapıldı. 12 Mayıs 2019 tarihli lisanssız üretim yönetmeliği kapsamında kapasite aranmaksızın sözleşme gücü kadar sanayiciler çatı ve cephede olmak kaydıyla GES kurabilir ve ihtiyaç fazlası enerji için satış yapabilir hükmü getirilmişti. Ancak parsel içerisinde zemin tabanlı kuramazdı.
Resmi Gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı.
Bu yönetmelik kapsamında OSB’lerdeki güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulacak. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının yüzde 25’ini geçemeyecek. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre organize sanayi bölgesi karar verecek. Bütün sanayicilere hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu

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