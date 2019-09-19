Getafe Trabzon maçı saat kaçta hangi kanalda? (Canlı yayın ve alternatif kanallar)

Trabzonspor bu akşam İspanya’da Getafe deplasmanı ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki mücadelesine başlıyor. Trabzonspor zorlu Getafe deplasmanından 3 puan çıkartarak Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki bu akşam deplasman stadında olamayacak Trabzon taraftarı maçı nasıl izleyebilir? Getafe Trabzon maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre karşılaşma Türkiye saati ile 19.55’de başlayacak.
Siyah beyazlı taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (19.55)
Alternatif Kanallar:
Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.
İran: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Irak: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
İrlanda: BT Sport Extra
Cezayir: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Avustralya: Optus Sport
Avusturya: DAZN
Bahreyn: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Kanada: DAZN
Çad: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live
Çek Cumhuriyeti: ČT Sport
Danimarka: Eurosport Player Denmark
Djibouti: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Fransa: RMC Sport en direct
Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN
Yunanistan: Cosmote Sport 7 HD
Macaristan: Digi Sport 3 Hungary
Ürdün: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Kuveyt: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Lübnan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Libya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Moritanya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Fas: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Umman: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Palestinian Territory: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Polonya: IPLA
Portekiz: Match Player
Katar: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Suudi Arabistan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Slovakya: Dvojka, ČT Sport
Slovenya: TV Slovenija 2
Somali: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Güney Sudan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
İspanya: Movistar+
Sudan: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
İsveç: Eurosport Player Sweden
İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live
Suriye: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Tunus: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Türkiye: beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey
Birleşik Arap Emirlikleri: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Birleşik Krallık: BT Sport Extra
Amerika Birleşik Devletleri: B/R Live, TUDNxtra
MUHTEMEL 11’LER
Getafe: David Soria, Damian Suarez, Raul Garcia, Cabrera, Allan Nyom, Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Molina, Mata
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU
Süper Lig’deki son maçında berabere kalan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puan peşinde.
Takımların son beş maçlarındaki performanslarına bakıldığında Trabzonspor'un 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans gösterdiği görülüyor. Getafe ise son 5 maçında ancak 1 galibyet elde etmiş, 1 kere yenilip 3 kez berabere kalmış.
İstatistikler:
Getafe ile Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol takımlarını sadece iki kez yenebilen Trabzonspor (5B 6M), bu iki galibiyeti Barcelona (Eylül 1990'da 1-0) ve Athletic (Eylül 2004'te 3-2) karşısında aldı.
2010/11'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında boy göstermeye hazırlanan Getafe, o sezon katıldığı Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti (2G 1B 3M).
2014/15'ten bu yana Avrupa Ligi'ne ilk kez katılan Trabzonspor, o sezon ikinci turda Napoli'ye elenmişti.
Avrupa arenasında çıktığı son beş maçın üçünü kaybeden Getafe (1G 1B 3M), daha önceki 15 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (9G 4B).
Avrupa kupalarında oynadığı son deplasman maçında AEK'i mağlup eden Trabzonspor, Kasım 2013'ten bu yana dış sahada üst üste iki galibiyet alamıyor.
Getafe'nin bu sezon La Liga'da attığı üç golün ikisini kaydeden Jaime Mata, kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkıyor.
Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında attığı yedi golün dördü, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemecek olan Caleb Ekuban'dan geldi.
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