Getafe Trabzon maçı saat kaçta hangi kanalda? (Canlı yayın ve alternatif kanallar)

Trabzonspor bu akşam İspanya’da Getafe deplasmanı ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki mücadelesine başlıyor. Trabzonspor zorlu Getafe deplasmanından 3 puan çıkartarak Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki bu akşam deplasman stadında olamayacak Trabzon taraftarı maçı nasıl izleyebilir? Getafe Trabzon maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? GETAFE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre karşılaşma Türkiye saati ile 19.55’de başlayacak. GETAFE TRABZONSPOR MAÇI MAÇI CANLI YAYIN Siyah beyazlı taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz. GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (19.55) Alternatif Kanallar: Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler. İran: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Irak: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

İrlanda: BT Sport Extra

Cezayir: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Avustralya: Optus Sport

Avusturya: DAZN

Bahreyn: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Kanada: DAZN

Çad: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Çek Cumhuriyeti: ČT Sport

Danimarka: Eurosport Player Denmark

Djibouti: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Fransa: RMC Sport en direct

Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN

Yunanistan: Cosmote Sport 7 HD

Macaristan: Digi Sport 3 Hungary

Ürdün: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Kuveyt: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Lübnan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Libya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Moritanya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Fas: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Umman: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Palestinian Territory: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Polonya: IPLA

Portekiz: Match Player

Katar: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Suudi Arabistan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Slovakya: Dvojka, ČT Sport

Slovenya: TV Slovenija 2

Somali: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Güney Sudan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

İspanya: Movistar+

Sudan: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

İsveç: Eurosport Player Sweden

İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live

Suriye: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Tunus: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Türkiye: beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey

Birleşik Arap Emirlikleri: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Birleşik Krallık: BT Sport Extra

Amerika Birleşik Devletleri: B/R Live, TUDNxtra

MUHTEMEL 11’LER

Getafe: David Soria, Damian Suarez, Raul Garcia, Cabrera, Allan Nyom, Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Molina, Mata

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU Süper Lig’deki son maçında berabere kalan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puan peşinde. Takımların son beş maçlarındaki performanslarına bakıldığında Trabzonspor'un 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans gösterdiği görülüyor. Getafe ise son 5 maçında ancak 1 galibyet elde etmiş, 1 kere yenilip 3 kez berabere kalmış. İstatistikler: Getafe ile Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Avrupa kupaları tarihinde İspanyol takımlarını sadece iki kez yenebilen Trabzonspor (5B 6M), bu iki galibiyeti Barcelona (Eylül 1990'da 1-0) ve Athletic (Eylül 2004'te 3-2) karşısında aldı. 2010/11'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında boy göstermeye hazırlanan Getafe, o sezon katıldığı Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti (2G 1B 3M).