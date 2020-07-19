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Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Konya’da arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan Gevale Kalesinde çalışmalar sürüyor.

Konya’da arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan Gevale Kalesinde çalışmalar sürüyor. Bu yılki kazılarda kalenin kuzey ve batı tarafındaki yapıların ortaya çıkarılması planlanıyor.
Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Bin 700 metre rakımda devam eden kazı çalışmalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yerinde inceledi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gevale Kalesinde Selçuklu ve çeşitli dönemlere ait birçok bulguya rastlanılıyor. Konya’nın tarihi sembollerinden olan kalede yakın zamanda restorasyon çalışması aşamasına geçilerek kalenin turizme açılması yönünde önemli bir adım daha atılmış olacak. Ziyarete açılarak turizme önemli bir kapı aralayacak olan yapının şehrin tarihi silüetine de farklı bir anlam katması bekleniyor.

“Çalışmalar tarihe iz düşmeye devam ediyor”
Takkeli Dağ’da 8 yıldır önemli bir iş yürütüldüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Şu anda kazı çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi. Burası hem Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Buradaki kazılarda da önemli bulgulara ulaşıyoruz. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanlar ve burada restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmde önemli bir mekanı ve Konya silüetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya çok önemli bir değer daha kazanacak”
Gevale Kalesi’ndeki çalışmalar bittikten sonra Konya’nın önemli tarihi bir sembol daha kazanacağını söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof Dr.Cem Zorlu: “Selçuklu Belediyemizle birlikte burada güzel bir iş yapıyoruz. Şu an işçi, öğrencilerimiz ve kazı ekibinden oluşan teknik grupla çalışmalarımız sürüyor. Burası savunma amaçlı olarak kullanılan Selçuklu döneminin en iyi kalelerinden birisi ve aynı zamanda Konya’nın tarihi hazinelerindendir. Buradaki çalışmalarımız özverili bir şekilde devam edecek ve bunun sonucunda Gevale Kalemiz çok yakın zamanda turizme kazandırılarak Konyamıza bir değer daha katacaktır” dedi.

“Yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız”
Gevale Kalesindeki tarihi gün yüzüne çıkarmak için uzman bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir, “Biz burada 2012 yılında yüzey araştırması yaptık, 2013 yılından bu yana burada kazılar yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi 2012 yılından bu yana bu kazı çalışmaları için maddi destek veriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bu bölgede önemli yapıları ortaya çıkardık. Şimdi ise zirveye gelerek burada çalışmalara başladık. Burada yirmiden fazla kaya mezar ortaya çıkardık ve burada çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl daha çok kalenin kuzey ve batı tarafındaki yapıları ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacağız. İnşallah yakın zamanda da restorasyon çalışmalarımız başlayacak. Restorasyonun da tamamlanmasıyla inşallah burayı Konyalıların gezip görebileceği bir yer haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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