Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sürüyor

Konya’da arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan Gevale Kalesinde çalışmalar sürüyor. Bu yılki kazılarda kalenin kuzey ve batı tarafındaki yapıların ortaya çıkarılması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Bin 700 metre rakımda devam eden kazı çalışmalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yerinde inceledi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gevale Kalesinde Selçuklu ve çeşitli dönemlere ait birçok bulguya rastlanılıyor. Konya’nın tarihi sembollerinden olan kalede yakın zamanda restorasyon çalışması aşamasına geçilerek kalenin turizme açılması yönünde önemli bir adım daha atılmış olacak. Ziyarete açılarak turizme önemli bir kapı aralayacak olan yapının şehrin tarihi silüetine de farklı bir anlam katması bekleniyor.

“Çalışmalar tarihe iz düşmeye devam ediyor”

Takkeli Dağ’da 8 yıldır önemli bir iş yürütüldüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Şu anda kazı çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi. Burası hem Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Buradaki kazılarda da önemli bulgulara ulaşıyoruz. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanlar ve burada restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmde önemli bir mekanı ve Konya silüetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.