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Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 01.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çifte bayram yaşadı.Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında uzlaşmayla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin anlaşma 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde imzalandı.

Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çifte bayram yaşadı.
Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında uzlaşmayla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin anlaşma 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde imzalandı. 27 işçiyi kapsayan anlaşma ile ücretlere yüzde 50, sosyal haklara da yüzde 30 zam yapıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Geyikli’mizin güzelleşmesi için canla, başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Hakkınız olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik. Siz varsanız biz varız, siz varsanız Geyikli Belediyesi var anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz. İmzaladığımız Toplu Sözleşme hepinize hayırlı olsun” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise, "Toplu iş sözleşmesi görüşmemizin ilk oturumunda anlaşma sağlanarak işçinin alın teri üzerinden pazarlık etmeyen Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu’na sendikam ve konfederasyonum adına teşekkür eder, Toplu İş Sözleşmemizin Geyikli Belediye’mize, sendikamıza ve siz değerli emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı

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İkindi
17:06
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Şifa Eczanesi
Biga
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