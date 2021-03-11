Gheorghe Hagi'den flaş Lionel Messi açıklaması

İşte Rumen efsanenin sözleri:

"REAL'DE BİR ŞEYLER KAZANMAK İSTERDİM"

24 saat futbolla yaşıyorum. Real Madrid'de bir şeyler kazanmak isterdim, sonuçlar benim ayrılma kararımı de etkiledi. Futbol böyledir. Real Madrid'de son yılım iyi olsa da başka bir ülkede deneyim yaşamak istedim. İspanya futboluna alışmıştım, yazık oldu.

"AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Real Madrid'den ayrıldığıma tabii ki pişmanım. Ancak hayat böyledir, kararlar verirsin. Yine de harika bir spor hayatım oldu, Real Madrid ve Barcelona'da oynama şansına her oyuncu sahip olamıyor.

"HER YERDE YENİ BİR ŞEY ÖĞRENDİM"

İtalya'da çok yüksek bir seviye vardı, orada taktiği, detayları öğrendim. Gittiğim her yerde bir şeyler öğrendim. Real Madrid'de ise en iyi olma anlayışını, ikinciliğin değerli olmadığını öğrendim.

"EN İYİ İKİ KULÜPTE OYNADIM"

Real Madrid'de ve Barcelona'da oynamış olmam "kader". Bundan gururluyum. Dünyanın en iyi iki kulübünde oynadım ve benim bir insan ve futbolcu olarak gelişimimi bu sağladı.

"MESSI BANA ÇOK BENZİYOR"

Bana en çok benzeyen oyuncu, Messi. Daha çok gol atıyor ama özelliklerimiz aynı. Hızlı, sol ayağı iyi, tekniği harika. Ben ona göre daha çok bir 10 numaraydım, onun biraz daha fazla artıları var.

"CRUYFF BENİM İDOLÜMDÜ"

Cruyff benim idolümdü. Oyuncu ve teknik direktör olarak benim için özeldi. Beni Barcelona'ya çağıran oydu ve düşünmedim bile. Az oynamış olmama rağmen çok şey öğrendim.

