Gheorghe Hagi'den transfer itirafı! ''Ümit ediyorum ki bir gün Galatasaray forması giyer''

Gheorghe Hagi, oğlu Ianis için transfer itirafında bulundu. Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmış durumda olan genç ismin, bir gün Galatasaray forması giymesini istediğini söyleyen Hagi'den duygusal bir açıklama geldi.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok özlediğini söyleyen Hagi, "Galatasaray’ı çok özlüyorum. Constanta’da çok fazla işim var. İnşallah en kısa zamanda bir Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul’a gelmeyi çok istiyorum." dedi.

OĞLU İÇİN TRANSFER İTİRAFI

Dünyada birçok takımı peşine takmış durumda olan oğlu Ianis Hagi için transfer itirafında bulunan Hagi, "Galatasaray’da oynadığım için gururluyum. Ümit ediyorum ki, oğlum da bir gün Galatasaray forması giyer." açıklamasında bulundu.





