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Ghezzal'ın attığı penaltı golü tarihe geçti

24.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Ajax ile karşılaştı. Grupta puanı bulunmayan temsilcimiz, Ajax karşısında öne geçse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte Avrupa defterini de kapatmış oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Ghezzal kaydetti. Yıldız oyuncunun attığı penaltı golü tarihe geçti.

Ghezzal'ın attığı penaltı golü tarihe geçti
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax ile Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak son maçlar öncesi Avrupa'ya veda etti. Ajax'a galibiyeti getiren goller 54 ve 69. dakikalarda Sebastien Haller'den gelirken, Beşiktaş'ın tek golünü 22. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Bu sonuçla gruptaki 5. maçından da yenilgiyle ayrılan ve puanı bulunmayan Beşiktaş, son sırada kaldı. 5'te 5 yapan ve puanını 15'e yükselten Ajax ise zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş, C Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak. Ajax ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak.

Beşiktaş 1-2 Ajax (Maç sonucu)Beşiktaş 1-2 Ajax (Maç sonucu)

PENALTI TARİHE GEÇTİ

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Ghezzal'ın kaydettiği penaltı golü, Beşiktaş'ı tarihe geçirdi. Cezayirli futbolcunun golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinde 46 gole ulaşan Beşiktaş, turnuvada 20'den fazla gol atan takımlar arasında en çok penaltı golüne sahip takım oldu. Beşiktaş, penaltı golünü 8'e yükseltti.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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