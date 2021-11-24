Ghezzal'ın attığı penaltı golü tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax ile Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak son maçlar öncesi Avrupa'ya veda etti. Ajax'a galibiyeti getiren goller 54 ve 69. dakikalarda Sebastien Haller'den gelirken, Beşiktaş'ın tek golünü 22. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Bu sonuçla gruptaki 5. maçından da yenilgiyle ayrılan ve puanı bulunmayan Beşiktaş, son sırada kaldı. 5'te 5 yapan ve puanını 15'e yükselten Ajax ise zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş, C Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak. Ajax ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak.

PENALTI TARİHE GEÇTİ

Ghezzal'ın kaydettiği penaltı golü, Beşiktaş'ı tarihe geçirdi. Cezayirli futbolcunun golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinde 46 gole ulaşan Beşiktaş, turnuvada 20'den fazla gol atan takımlar arasında en çok penaltı golüne sahip takım oldu. Beşiktaş, penaltı golünü 8'e yükseltti.



