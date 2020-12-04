Gıda İhtisas OSB altyapı ihalesinde antlaşma sağlandı

Şanlıurfa’nın ekonomisinin gelişmesi, tarıma yönelik sanayi yatırımlarının yapılmasına yönelik en önemli adımlardan biri olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin altyapı işinde, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Şanlıurfa Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Vali Abdullah Erin, Yönetim Kurulu Üyesi Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Gıda İhtisas OSB Müdürü Muhammed Şansal ve yüklenici firma Damga Altyapı yetkililerinin imzaladığı sözleşmeye göre, Gıda İhtisas OSB’nin yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu şebekesi, 5 bin metreküp servis deposu ile Telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil tesisler inşa edilecek. Gıda İhtisas OSB’nin, Şanlıurfa’da ekonominin gelişmesi ve istihdam olanaklarının artmasına katkı olacağını belirten Vali Erin, atılan imzaların Şanlıurfa’ya hayırlı, uğurlu olmasını diledi.



