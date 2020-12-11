YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek

Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek

MERSİN HABERLERİ  | 11.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13’ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.Mersin Hal Kompleksi içerisinde yapımına başlanan tesisin kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Gıda kurutma tesisinde 25 kadın istihdam edilecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile yapımına başlanan, 13’ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam edileceği gıda kurutma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.
Mersin Hal Kompleksi içerisinde yapımına başlanan tesisin kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, Büyükşehire hibe edilecek. Güneş enerjisi ile çalışan gıda kurutma tesisi projesi hakkında bilgiler veren Seçer, “100 bin dolarlık bir hibe aldık. Burada Mersinden Kadın Kooperatifimiz son günlerde de önemli çalışmalar yapan bir kooperatifimiz. O kooperatifimizle de işbirliği yaparak, mevcut Toptancı Sebze ve Meyve Hali içerisinde, şu anda inşaatı devam eden zaten prefabrik bir yapı. Bir kurutma tesisi kuruyoruz. Burada yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak. Kadın kooperatifimizin buradaki özellikle işin en başlangıç noktasından son noktasına yani pazarlamaya kadar önemli katkıları olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Buket Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Seda Eczanesi
Mezitli
Yusuf Eczanesi
Mezitli
Çevik Eczanesi
Toroslar
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.