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Gıda malzemesi yüklü kamyon küle döndü

22.08.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesinde bir gıda zincirinin malzemelerinin yüklü olduğu kamyon seyir halindeyken yandı.

Gıda malzemesi yüklü kamyon küle döndü

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyon ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Aydın Muğla Karayolu Çine ilçesi çıkışında sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gıda zincirinin malzemelerinin yüklü olduğu 35 ZV 1807 plakalı kamyon, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden araç sürücü, yolun sağına geçerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangında kamyon alevlere teslim olurken, kamyon ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirmesinin ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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