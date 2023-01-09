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  4. Gidecek mi, kalacak mı? Beşiktaş'tan resmi Weghorst açıklaması geldi! Birçok iddia ortaya atılmıştı...

Gidecek mi, kalacak mı? Beşiktaş'tan resmi Weghorst açıklaması geldi! Birçok iddia ortaya atılmıştı...

09.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Wout Weghorst'un sözleşmesinde, Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiasını yalanladı.

Gidecek mi, kalacak mı? Beşiktaş'tan resmi Weghorst açıklaması geldi! Birçok iddia ortaya atılmıştı...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Weghorst'un ayrılığı ile ilgili ortaya atılan iddialara siyah-beyazlı kulüpten yalanlama geldi. Manchester United ile her konuda anlaştığı ifade edilen Hollandalı golcünün sözleşmesinde yer aldığı söylenen 2.5 milyon Euro'luk çıkış maddesiyle ilgili açıklama geldi.

"ÇIKIŞ MADDESİ BULUNDUĞU İDDİASI HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

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"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."


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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş weghorst beşiktaş, hollandalı

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