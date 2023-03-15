SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı! Temsilcimizin ağlarına 3 dakikada 3 gol gönderdi! Gift Orban kimdir?

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı! Temsilcimizin ağlarına 3 dakikada 3 gol gönderdi! Gift Orban kimdir?

15.03.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Belçika’nın Gent takımını konuk etti. Yalnızca 6 dakikada dağılan temsilcimiz birdenbire 4-0 geriye düştü. Gift Orban ise 3 dakikada hat-trick yaptı.

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı! Temsilcimizin ağlarına 3 dakikada 3 gol gönderdi! Gift Orban kimdir?
Gift Orban

Gift Orban

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AA Gent
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hayatının şokunu yaşadı. Gift Orban'ın olağanüstü performansının ardından skor olarak geriye düşen Başakşehir, toplam 6 dakikada kalesinde 4 gol gördü.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 İY
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 - 4
KAA Gent KAA Gent

HAALAND'A NAZİRE YAPTI

FrR00uSWAAItWY5

Gent forması giyen Gift Orban, Başakşehir karşısında 3 dakikada hat-trick yaptı. Grupları 3 gol yiyerek tamamlayan Başakşehir, Gent karşısında 130 dakikada 5 gol yedi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇILDIRDI

Emre_Bel_C3_B6zo_C4_9Flu_Basaksehir

Takımının bu performansı sonrası saha kenarında Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü. Art arda gelen goller sonrası konsantrasyonu dağılan Başakşehir, sahada zor anlar yaşadı.

MAÇIN SPİKERİ İSYAN ETTİ! ''NEREDEN ÇIKTI BU ADAM?''

FrR09evXsAAuCOt

Exxen mikrofonlarında maçı anlatan spiker ise, Gift Orban'ın olağanüstü performansı sonrası isyan etti. O anları, "Nereden çıktı bu adam? Adeta turnuvanın kaderini değiştiriyor..." sözleriyle anlattı.

REKORU KIRDI

FrR21BnWcAAChP6

Başakşehir ağlarına 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Gift Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi oldu.

GİFT EMMANUEL ORBAN KİMDİR?

FrRzbTdX0AAm4tH

Gift Emmanuel Orban Kimdir? KAA Gent takımında Forvet mevkinde forma giyen Gift Emmanuel Orban, 17 Temmuz 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda olan Gift Emmanuel Orban, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 5 maça çıkan Gift Emmanuel Orban, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler bir daha baktı! 17 yıl sonra bir ilk Mesut Özil bile şaştı kaldıGörenler bir daha baktı! 17 yıl sonra bir ilk Mesut Özil bile şaştı kaldı
Icardi Wanda Nara ilişkisinde yeni bomba!Icardi Wanda Nara ilişkisinde yeni bomba!
Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağırDeplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir gent Emre Belözoğlu atan s lig maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

A. Demirspor'da ortalık karıştı! Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'

A. Demirspor'da ortalık karıştı! Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi!

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Hatay Stadı'nın son hali herkesi üzdü!

Hatay Stadı'nın son hali herkesi üzdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.