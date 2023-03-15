Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı! Temsilcimizin ağlarına 3 dakikada 3 gol gönderdi! Gift Orban kimdir?

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hayatının şokunu yaşadı. Gift Orban'ın olağanüstü performansının ardından skor olarak geriye düşen Başakşehir, toplam 6 dakikada kalesinde 4 gol gördü.

HAALAND'A NAZİRE YAPTI

Gent forması giyen Gift Orban, Başakşehir karşısında 3 dakikada hat-trick yaptı. Grupları 3 gol yiyerek tamamlayan Başakşehir, Gent karşısında 130 dakikada 5 gol yedi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇILDIRDI

Takımının bu performansı sonrası saha kenarında Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü. Art arda gelen goller sonrası konsantrasyonu dağılan Başakşehir, sahada zor anlar yaşadı.

MAÇIN SPİKERİ İSYAN ETTİ! ''NEREDEN ÇIKTI BU ADAM?''

Exxen mikrofonlarında maçı anlatan spiker ise, Gift Orban'ın olağanüstü performansı sonrası isyan etti. O anları, "Nereden çıktı bu adam? Adeta turnuvanın kaderini değiştiriyor..." sözleriyle anlattı.

REKORU KIRDI

Başakşehir ağlarına 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Gift Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi oldu.

GİFT EMMANUEL ORBAN KİMDİR?

Gift Emmanuel Orban Kimdir? KAA Gent takımında Forvet mevkinde forma giyen Gift Emmanuel Orban, 17 Temmuz 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda olan Gift Emmanuel Orban, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 5 maça çıkan Gift Emmanuel Orban, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.



