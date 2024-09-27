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Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinde oynanan Ajax-Beşiktaş maçında skandal tezahürat!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 11:43
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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaşan Beşiktaş rakibine 4-0 mağlup olurken, Ajax taraftarları Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı çalıştırıcısı van Bronckhorst için maç sonu skandal bir tezahüratta bulundu. İşte detaylar...

Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinde oynanan Ajax-Beşiktaş maçında skandal tezahürat!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Ajax ile karşılaşan Beşiktaş bu mücadele için Hollanda'ya gitti.

Hollandalı Teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Siyah-Beyazlılar rakibine 4-0 mağlup olurken, Ajax taraftarları karşılaşmasının ardından skandal bir tezahürata imza attı.

"HAMAM BÖCEĞİ..."

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Ev sahibi ekibin tribünleri, maç sonunda ezeli rakipleri Feyenoord'un simge isimlerinden olan Giovanni van Bronckhorst için 'Gio topla çöplerini, hamam böceği' tezahüratı yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, daha önce 2015-2019 yılları arasında Feyenoord'da görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA ajax avrupa ligi beşiktaş
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