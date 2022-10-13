Gipsy Kings ile Dolapdere Big Gang aynı sahneyi paylaşacak

İSTANBUL (AA) - Rumba-flamenko tarzı müzikleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Dolapdere Big Gang ile konser verecek.
Yerli ve yabancı şarkıları, kanun, darbuka, klarnet, keman gibi sazlarla alaturka tarzda yorumlayan Dolapdere Big Gang ve 1970'li yılların sonunda Fransa'da kurulan, çingene müziğini dünyaya sevdiren Gipsy Kings'in konseri yarın akşam Yedikule Hisarı'nda müzikseverlerle buluşacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz