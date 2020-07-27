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Girdikleri evden cep telefonlarını ve bin 500 lirayı alıp kaçtılar

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.07.2020 20:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir ikamete giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, cep telefonları ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın 2.

Girdikleri evden cep telefonlarını ve bin 500 lirayı alıp kaçtılar

Adıyaman’da bir ikamete giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, cep telefonları ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden Erdal B’ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, 2 adet cep telefonu ve bin 500 lirayı aldı. Çaldıkları para ve telefonlarla evden ayrılan şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Girdikleri evden cep telefonlarını ve bin 500 lirayı alıp kaçtılar

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