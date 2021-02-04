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Giresun Belediyesi’nden fiyat denetimi

04.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli teknik personelle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, bazı ürünlerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli teknik personelle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, bazı ürünlerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine bakarken, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, şeffaf bir şekilde fahiş fiyatların önüne geçmek için kontrol yaptıklarını belirterek “Zabıta ekiplerimiz tarafından marketlerde kontroller gerçekleştirdik. Ürün etiketlerini ve barkod numaralarını kontrol edip fiyat etiketlerinin tutup tutmadığını kasada kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara maruz bırakmamak için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kontrolleri yaparken de kameralarımızı kullanıyoruz. Haksız fiyat artışını engellemek için Giresun Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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