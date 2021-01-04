YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 2021 yılına 23,50 liradan başladı

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 2021 yılına 23,50 liradan başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 04.01.2021 12:36 | Son Güncelleme

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 2021 yılına 23,50 liradan başladı

GİRESUN (AA) - Giresun serbest piyasasında bir kilogram fındık 23,50 liradan işlem görüyor.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2020'de yeni mahsul fındığın kilogramının sezona 22 lira fiyatla başladığını söyledi.

Sezon içerisinde pazarda rakamın 26 liraya kadar yükseldiğini belirten Bölük, son haftalarda ise 23,50 liraya kadar düştüğünü ve burada sabitlendiğini ifade etti.

Bölük, serbest piyasada bir kilogram fındığın yeni yıla 23,50 liradan başladığını kaydederek, çiftçilerin bu sezon ürünlerine sahip çıktığını, pazara ihtiyaçları ölçüsünde fındık indirdiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:36
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:44

Giresun Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Çotanak Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Çıtlak Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.