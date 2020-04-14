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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

GİRESUN HABERLERİ  | 14.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin 410 adet gıda yardım paketi hazırladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından her Ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda paketi yardımı yaşanan Korona virüs salgını sebebiyle daha erken dağıtılmaya başlandı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin 410 adet gıda yardım paketi hazırladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından her Ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda paketi yardımı yaşanan Korona virüs salgını sebebiyle daha erken dağıtılmaya başlandı. Salgın nedeniyle mağduriyet yaşayan ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan bin 410 adet gıda yardım paketleri sahiplerine ulaştırmak için çalışmaların başlandığı belirtildi.

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Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

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Merkez
Gökalp Eczanesi
Merkez
İlgi Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tolga Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
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